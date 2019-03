Angebot für Motorradfahrer

Külsheim.Viele Motorradfahrer wollen sich auf die kommende Zweiradsaison vorbereiten. Dazu empfiehlt die Verkehrswacht ein Sicherheitstraining. Gerade für einen Motorradfahrer sei es wichtig zu wissen, wie er reagieren muss und kann, um Gefährdungen im Straßenverkehr zu vermeiden. Die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis veranstaltet zertifizierte Sicherheitstrainings. Termine sind am 6. April sowie am 4. und 18. Mai jeweils von 9 bis zirka 16.30 Uhr.

Die Kurse finden auf dem ehemaligen Exerzierplatz in der ehemaligen Kaserne in Külsheim statt. Treffpunkt ist jeweils um 8.50 Uhr der Schulungsraum in der Bürgermeister-Kuhn-Straße 9.

Anmeldungen sind möglich beim Geschäftsführer der Verkehrswacht, E-Mail: info@verkehrswacht-main-tauber-kreis.de, Telefon (Handy) 0171/5456179. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.verkehrswacht-main-tauber-kreis.de im Internet.

