Angebot für Neu- und Wiedereinsteiger

Wertheim.Die Musikschule Wertheim bietet Akkordeonunterricht auch für erwachsene Neu- oder Wiedereinsteiger an. Wer Interesse hat, kann bei Dozentin Theresa Bauer Schnupperstunden zum unverbindlichen Ausprobieren vereinbaren. Außerdem bietet Theresia Bauer am Samstag, 9. März, zwei Workshops an, in denen Anfänger und Wiedereinsteiger sich wieder mit dem Instrument vertraut machen können.

Der Kurs für erwachsene Anfänger findet am 9. März von 10 bis 13 Uhr in der Musikschule statt. Wer das Akkordeon kennenlernen möchte, kann einfach vorbeikommen. Ein Instrument wird kostenlos von der Musikschule zur Verfügung gestellt. So kann man das Akkordeon, seine Bau- und Spielweise kennenlernen, Kontakt zur Lehrerin knüpfen und sich selbst am Instrument ausprobieren.

Der Akkordeon-Workshop für erwachsene Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene findet am 9. März von 14 bis 17 Uhr in der Musikschule statt. Wer sein eigenes Akkordeon neu entdecken oder seine Fähigkeiten verbessern will, für den ist dieser Kurs das Richtige. Unter Anleitung können die Teilnehmer ihre Fähigkeiten vertiefen. Wiedereinsteiger, die kein Instrument haben, bekommen kostenlos ein Akkordeon zur Verfügung gestellt.

Bei Interesse können die Teilnehmer der Workshops den Unterricht an der Musikschule fortsetzen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Anmeldungen per E-Mail an t.resabauer@gmail.com.oder unter Telefon 0151/23060110.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019