Angebot für Schulkinder

Wertheim.Ein Kurs „Konzentrationstraining für Schulkinder“ beginnt am Donnerstag, 21. März, in Wertheim. Die acht Einheiten finden jeweils donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbands im Tauberkreis, Bismarckstraße 1, statt.

Im Kurs lernen die Schüler, mittels autogenem Training zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit zu kommen. Das hilft vor allem dabei, Flüchtigkeitsfehler zu verringern, heißt es in der Ankündigung der verantwortlichen. Weiter trainieren die Teilnehmer ihre Konzentrationsfähigkeit mit Hilfe eines eigens zu diesem Zweck erstellten Programms am Computer.

Das Angebot ist für Kinder der dritten und vierten Klasse geeignet. Die Leitung hat Diplom-Psychologe Ernst Hartmann.

Eine Spende ist erwünscht. Anmeldungen bis 7. März per E-Mail an eb@caritas-tbb.de oder unter Telefon 09342/92201215.

