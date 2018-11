Angenehme Wärme spürbar

Mondfeld.In diesem Jahr ging ein lange gehegter Wunsch der Mondfelder in Erfüllung. Ihre Maintalhalle bekam eine neue Heizung und Lüftung. Bei der neuen Heizungsanlage setzt man auf regenerative Energien. So kommt eine Holzpelletheizung zum Einsatz, die sowohl die Halle als auch den daneben liegenden Kindergarten mit Wärme versorgt.

Die Erwärmung der Halle erfolgt nach dem Sonnenprinzip über sechs Deckenstrahlplatten, die von der Pelletheizung versorgt werden.

Arbeiten laufen seit Mai

Die Arbeiten für die neue Heizungsanlage begannen Anfang Mai mit der Installation der Brauchwasser-Wärmepumpe im Kindergarten. Sie sicherte die dortige Wärmeversorgung während des Baus. Zukünftig dient sie außerdem der Warmwasserversorgung der Einrichtung während des Sommers.

Am 22. Mai wurde im Halleninneren das Gerüst für die Arbeiten an der Decke gestellt. Am 29. Juni wurde der vorkonfektionierte Heizcontainer geliefert und an der Außenseite der Halle Richtung Kindergarten aufgestellt. Er enthält die Heiztechnik und das Pelletlager mit einer Kapazität von 14 Tonnen. „Je nach Witterung muss es im Jahr zwei bis drei Mal nachgefüllt werden“, erklärte Bauleiter Felix Roth vom Hochbauamt der Stadtverwaltung am Mittwoch. In die Hallendecke wurden neben den Platten für die Wärmestrahlern zwei Dachventilatoren eingebaut, die der Belüftung dienen.

Kerwe weihte Halle ein

Der Heizcontainer ging am 27. September in Betrieb. Am 24. Oktober waren alle Arbeiten an der Decke fertiggestellt und am 29. Oktober baute man das Innengerüst ab.

Die erste Veranstaltung in der sanierten Halle war die Möfelder Kerwe Anfang November. Hier musste die Heizung aber noch manuell eingestellt werden. Seit vergangener Woche funktioniert nun die automatische Steuerung der Anlage.

Die Deckenstrahler werden dabei durch einen Temperaturfühler angesteuert und sind temperaturgenau regelbar. Die Vorlauftemperatur wird durch die Außentemperatur bestimmt. Mit einer Zeitschaltuhr wird die Temperatur im Halleninneren vorgewählt.

Einige Restarbeiten in und um die Halle sind noch offen. So soll in der kommenden Woche bei den Kletterstangen an der Wand Richtung Kindergartenwiese auf zwei bis zweeinhalb Meter Höhe eine Zuluftöffnung geschaffen werden. Dazu wird eine Konstruktion aus Metalllamellen in die Wand verbaut.

Die Lamellen schließen dicht ab, lassen sich aber mit Hilfe eines Motors öffnen, um so einen Luftzustrom zu ermöglichen. Die Steuerung des Motors erfolgt elektronisch über die Heizungssteuerung. Auf der Außenseite der Öffnung wird ein Wetterschutz angebracht.

Ursprünglich peilte man für das Ende der Arbeiten an der Halle den Oktober an. Dass diese nun länger andauernden, hatte mehrere Gründe. Zum einen entschied man sich, für die Wartung der Brandmelder in der Zwischendecken eine andere Lösung zu wählen als ursprünglich vorgesehen. Geplant war ein Holzsteg in der Zwischendecke, der als Kriechgang zu den Meldern führt.

Eine andere Lösung

Wie Roth erklärte, hätte dies einerseits die Tragkraft der Decke strapaziert, andererseits wäre der Zugang zu den Sensoren beschwerlich gewesen. So entschloss man sich nach dem Entfernen der alten Hallendecke für eine andere Lösung. Auf beiden Seiten der Maintalhalle wurden außen im Dachbereich Revisionsklappen angebracht.

Von diesen aus hat man einen einfachen Zugang zu den Brandmeldern. Dazu mussten zwei Außengerüste mehr gestellt werden, was zusätzlich Zeit in Anspruch nahm. Ein weiterer Grund für die längere Dauer war, dass man während der Arbeiten an verschiedenen, vorher nicht angedachten Bereichen Handlungsbedarf sah.

So stellte man im Zusammenhang mit der Verlegung der Kabel in der neuen Hallendecke fest, dass auch die Elektroverteilung der gesamten Halle erneuert werden müsse, so Roth. Zudem sah man den Bedarf eines neuen Kaltwasseranschlusses für das Gebäude.

„Wir wollten möglichst viele Maßnahmen, die demnächst fällig geworden wären, in die aktuellen Maßnahmen miteinbeziehen“, erklärte der Bauleiter. Erstens habe man die Handwerker nun vor Ort gehabt, zweitens vermeide man so, bald wieder Baumaßnahmen beginnen zu müssen.

Restarbeiten stehen noch aus

Im Außenbereich rund um den Heizcontainer wird noch Kies als Spritzschutz aufgeschüttet und der Weg zur Heizung gepflastert. Auch dies soll, wenn das Wetter mitspielt, im Dezember erfolgen. „Alle Arbeiten sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein.“ Mit der Leistung der 14 Handwerksfirmen zeigte sich der Bauleiter sehr zufrieden. Alles habe gut geklappt, die Firmen hätten gut zusammengearbeitet und die Abstimmung zwischen den Gewerken habe funktioniert. Auch die Termintreue sei durchweg gut gewesen.

Insgesamt investierte die Stadt Wertheim für die aktuellen Maßnahmen 436 000 Euro. Davon flossen 174 000 Euro als Zuschuss aus dem „Ausgleichstock 2“.

Die Maintalhalle ist bereits jetzt voll nutzbar. Ihre offizielle Übergabe soll am 16. Januar stattfinden.

