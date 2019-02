Anmeldung der Fünftklässler

Wertheim.Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Wertheim veranstaltet am Dienstag, 26. Februar, einen Informationsabend für die zukünftigen Sextaner (Fünftklässler) und deren Eltern. Beginn ist um 17 Uhr in der Schul-Aula Der Abend soll den Eltern Klarheit darüber geben, ob das DBG die richtige weiterführende Schule für ihr Kind ist. Es werden die Schule, ausgewählte Fächer sowie Angebote von Lehrkräften mit Schülern vorgestellt. Die künftigen Paten aus Klasse 9 begleiten die Viertklässler.

Währenddessen erhalten Eltern Informationen zur Schule (Rundgang), zu den Wahlmöglichkeiten (Fremdsprachen, Profile) und zu Angeboten speziell für Fünft- und Sechstklässler. Eine Begegnung in der Cafeteria rundet den Abend ab. Die Bewirtung übernimmt das Cafeteria-Team.

Anmeldungen für die fünfte Klasse sind zu folgenden Zeiten im DBG-Sekretariat, Conrad-Wellin-Straße 6, möglich: Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. März, jeweils von 8 bis 12 und 14 bis 16.15 Uhr; Donnerstag, 14. März, von 8 bis 12 Uhr.

Die Eltern sollen eine Geburtsurkunde (Stammbuch) und die von der Grundschule ausgefüllten Formblätter 4, 5, und 7 mitbringen. Von bayerischen Schülern wird eine Bestätigung der Grundschule über den Besuch der Klasse 4 oder eine Kopie der Information über den Leistungsstand (Halbjahresinformation) benötigt. Außerdem benötigt die Schule zwei Lichtbilder (unter anderem für die Schülerfahrkarten. Die Kinder aus dem Landkreis Main-Spessart benötigen jedoch nur ein Lichtbild.

