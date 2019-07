Anmeldungen bis Mitte August

Wertheim.Das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof bietet in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. Sie findet in der letzten Ferienwoche, also vom 2. bis 6. September, jeweils von 9 bis 13 Uhr in der John-F.-Kennedy-Straße 2 statt. Im gleichen Gebäude ist die Außenstelle „Kindernest“ des Kinderhauses Reinhardshof untergebracht.

Das Familienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt in Trägerschaft des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis. Die Ferienbetreuung gestalten Tatjana Gering, Annegret Diener und Alex Schuck. Sie organisieren für die Kinder ein wechselndes Programm sowie Getränke und kleine Snacks. Bei schönem Wetter geht es zu Freizeitaktivitäten ins Freie.

Auch einzelne Tage buchbar

Das Angebot ist auf 18 Plätze begrenzt. Die Eltern können auch einzelne Tage buchen. Sie zahlen einen Kostenbeitrag pro Tag. Für Familienpassinhaber reduziert sich der Betrag.

Anmeldungen nehmen bis 16. August entgegen: Alex Schuck, Telefon 09342/9185087, oder per E-Mail: alex.schuck@diakonie.ekiba.de und Tatjana Gering, Telefon 09342/9185086, E-Mail: tatjana.gering@diakonie.ekiba.de.

