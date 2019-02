Anmeldungen werden benötigt

Karlstadt/Main-Spessart-Kreis.Nachdem erst wenige Anmeldungen für den „Tag der offenen Gartentür“ eingegangen sind, weist die „Kreisfachberatung Gartenbau und Landespflege“ am Landratsamt Main-Spessart noch einmal auf den Anmeldeschluss am 15. Februar hin. Die Gartenberater haben sich wieder das Ziel gesetzt, verschiedenartige Privatgärten in Main-Spessart für Interessierte kostenlos zugänglich zu machen. Hierzu wird die Mithilfe von Gartenbesitzern benötigt, die bereit sind, ihren Garten am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 17 Uhr zu öffnen und über ihre Erfahrungen mit der Gartenanlage, der Pflege und Bewirtschaftung, aber auch über Gartenprobleme zu sprechen.

Wer mit seinem Wohn-, Bauern-, oder Lehrgarten an dieser Aktion teilnehmen möchte, soll sich beim Landratsamt Main-Spessart, Kreisfachberatung Gartenbau und Landespflege, Hilmar Keller, Telefon 09353/7931805 oder Hilmar.Keller@Lramsp.de, anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019