Anna Piechotta gastiert am 8. März

Wertheim.Mit ihrem Programm „Schneewittchen ist tot“ gastiert Anna Piechotta nicht, wie fälschlicherweise angekündigt, am 3. März, sondern am Internationalen Frauentag am Freitag, 8. März, um 20 Uhr, im Gewölbekeller des Kleinkunstvereins Convenartis im Rahmen des 24. Wertheimer Frauenfests. Veranstalter sind der Frauenverein und die Wertheimer Gleichstellungsbeauftragte.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon 09342/1320, oder unter E-Mail tickets@convenartis.de (ohne Aufpreis bis Mittwoch vor der Veranstaltung). Reservierungen sind möglich im Gewölbekeller von Convenartis und bei der Buchhandlung Buchheim.

