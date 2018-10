Annahme von Trichinenproben

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund des Feiertages Allerheiligen am 1. November können Trichinenproben von Wildschweinen im Vermessungs- und Flurneuordnungsamt in Tauberbischofsheim, Wellenbergstraße 3, ausnahmsweise bereits am Mittwoch, 31. Oktober, abgegeben werden. Die Annahme erfolgt von 8 bis 11 Uhr. Die Proben werden noch am Mittwoch untersucht. Am Freitag, 2. November, werden die Proben bei den Untersuchungsstellen Günter Lutz, Denkmalsiedlung 6, in Hundheim, und im Veterinäramt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, entgegengenommen. Auch hier ist eine Untersuchung am selben Tag sichergestellt.

