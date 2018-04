Anpaddeln beim Kanuclub

Anzeige

Wertheim/Marktheidenfeld.Die Paddler des Kanuclub Wertheim haben die Saison 2018 eröffnet. Die Wertheimer Kanuten trafen sich mit befreundeten Vereinen in Marktheidenfeld zum gemeinsamen Anpaddeln. Fahrtenleiter Bruno Nicke war mit 34 Teilnehmern von Vereinen aus Marbach, Neckarsulm, Oberhausen und Wertheim auf der 22 Kilometer langen Tour auf dem Main unterwegs.

Am 11. April beginnt die Jugend mit dem Training am Bootshaus. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr trifft man sich, um eine kleine Strecke auf dem Main zu paddeln oder für Übungen und Spiele am wie auf dem Wasser. Die Wildwasserfahrer starten am 20. April zu ihrer ersten Tour. Interessierte können jederzeit neu einsteigen. Weitere Informationen zu den Terminen gibt es unter www.kc-wertheim.de im Internet. kc