Anregungen und Gedankenaustausch

main-Spessart-kreis.Um die Bemühungen zur Förderung der Gartenkultur einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, veranstalten die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege in Zusammenarbeit mit den Sachgebieten Gartenbau an den Regierungen und der Kreisfachberatung an den Landratsämtern am Sonntag, 30. Juni den „Tag der offenen Gartentür“ von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Gartenfreunde willkommen

Neben vielen Anregungen bietet sich dabei auch die Gelegenheit zum Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten, die bereits in den vergangenen Jahren gerne genutzt wurde. Auch in diesem Jahr sind hierzu alle Gartenfreunde herzlich eingeladen.

Dass der Aktionstag in der breiten Öffentlichkeit auf großes Interesse stößt, beweisen die Besucherzahlen des vergangenen Jahres. So fanden sich in jedem der rund 400 beteiligten Gärten im Durchschnitt 500 Besucher ein.

Eine kleine Broschüre gibt Auskunft über die genaue Adresse und stichwortartige Beschreibung der teilnehmenden Gärten in Unterfranken. Die Broschüre ist als Download beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019