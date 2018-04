Anschlussstelle bald wieder offen

Anzeige

Wertheim.Seit Anfang April laufen die Arbeiten des ersten Bauabschnitts zur Sanierung der Landesstraße L 2310 zwischen der Zufahrt der L 617 am Autohof Wertheim und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Almosenberg. Die Bauarbeiten an der L 2310 schreiten planmäßig voran. Nachdem der Knotenpunkt an der L 617 am Autohof einen Tag früher als geplant geöffnet wurde, werden nun die Auf- und Abfahrten der A 3 Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt sukzessive freigegeben. Trotz unerwartet schlechter Untergrundverhältnisse und notwendiger zusätzlicher Bodenverbesserungen wurde der Sperrungszeitraum der Anschlussstelle durch erhöhten Personaleinsatz eingehalten, teilte das Regierungspräsidium in Stuttgart mit.

Zunächst ist die Öffnung der Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nürnberg am Samstag, 28. April, vorgesehen. Das Gewerbegebiet „Almosenberg“ wird von hier aus über den Dertinger Weg erreicht. Die Öffnung der Auf- und Abfahrt der Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist für den Abend des 3. Mai geplant. Damit sind sämtliche Fahrbeziehungen wieder möglich und die Umleitung über Marktheidenfeld kann rückgebaut werden.

Die Bauabschnitte „Knotenpunkt L 2310/ Almosenberg“ und „Schadstellen zwischen Almosenberg und Dertingen“ werden voraussichtlich nach dem Pfingstwochenende begonnen und bis zum Ende der Pfingstferien abgeschlossen sein. Hierzu ist eine Sperrung des Knotenpunkts L 2310/ Almosenberg erforderlich. Die Verkehrsführung während dieser Bauphase wird rechtzeitig bekannt gegeben. pm