Voll konzentriert

All das spielte aber am gestrigen Freitag um 8 Uhr keine Rolle mehr. Die Konzentration der Schüler war auf Mathematik gerichtet. Es galt, in 180 Minuten acht Pflicht- und zwei Wahlpflichtaufgaben zu lösen.

Die Aufgaben stammten aus den Themenbereichen Körperberechnung, Trigonometrie (Berechnungen mit dem rechtwinkligen Dreieck), Funktionen und Gleichungen, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie Sachrechnen (Prozent- und Zinseszinsaufgaben).

„Anspruchsvoll, aber machbar“, bewertete ein Fachkollege die Prüfung.

Terminplan

Fortgesetzt wird die schriftliche Prüfung am Dienstag mit Englisch. Der Termin für Deutsch wurde vom Kultusministerium mit den neuen Aufgaben auf Freitag, 27. April, neu angesetzt.

Der mündliche Prüfungsteil folgt in der Woche ab dem 25. Juni. Die Schüler entscheiden selbst, ob sie sich mit einer mündlichen Prüfung in einem der schriftlich geprüften Fächer verbessern wollen. Für alle verpflichtend ist jedoch eine sogenannte „fächerübergreifende Kompetenzprüfung“, bei der jeder Schüler in einer Gruppenprüfung zeigen muss, dass er ein Thema fachübergreifend bearbeiten kann und die Präsentation eines Themas in einer Gruppe beherrscht. Hier kommt es also nicht nur auf das Fachliche an, sondern ebenso auf die methodische, die soziale und die personale Kompetenz.

Am 13. Juli darf dann endlich auf der Abschlussfeier durchgeatmet werden. crw

