„Antifleckenheft“ beeindruckt Jury

Wertheim/Balingen.Seit 2017 betreuen die Forscherkids des Stadtjugendrings Wertheim ehrenamtlich junge Forscher, die mit eigenen Projekten an „Jugend forscht“ oder „Schüler experimentieren“ teilnehmen. Jedes Jahr war man dabei bis auf Landesebene erfolgreich, so auch beim aktuellen Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“. Dieser fand vergangen Donnerstag und Freitag in Balingen statt. Jungforscherin Emmi Fee Bartholme wurde für ihr Projekt „Entfernung von Flecken auf Stoffen mit Hausmitteln“ im Bereich Arbeitswelt mit dem Sonderpreis von Südwestmetall ausgezeichnet.

Die Fünftklässlerin aus Grünenwört hatte mit dem Projekt bereits den Regionalsieg „Schüler experimentieren“ Heilbronn-Franken eingefahren (wir berichteten). Seit dem Regionalwettbewerb Ende Februar hat die Elfjährige ihre Forschungen umfangreich fortgesetzt.

Forschungen fortgesetzt

So erweiterte sie das Portfolio der verwendeten Hausmittel um Salz, Natron und Zahnpasta. Damit testete sie insgesamt ein dutzend Hausmittel. Weiterhin kamen mehrere Fleckenarten aus dem Alltag dazu und die Fleckenentfernung auf Polyester und Seide wurde getestet. Insgesamt kamen beim Projekt 686 Versuche zusammen. Eine Versuchszahl, die die Fachjury beeindruckte. Auch darüber hinaus erhielt Emmi viel Lob für ihr Projekt und dessen Präsentation.

Zu dieser gehörte eine erweiterte Version ihres „Antifleckenhefts“. Dieses zählt nicht nur die besten und sichersten Hausmittel für alle getesteten Fleckenarten auf, es enthält auch Tipps zum richtigen Umgang mit den Hausmitteln. Das Heft gab Jury und Wettbewerbsbesuchern eine handliche, schnelle Hilfe bei Fleckenproblemen.

Im Fachbereich Chemie des Landeswettbewerbs trat zudem Jungforscher Christian Hartke an. Der zwölfjährige Siebtklässler aus Waldenhausen wurde mit der Herstellung von Badeperlen und deren Rohstoffen aus natürlichen Stoffen Regionalsieger. In der Zeit bis zum Landeswettbewerb verbesserte er seine Badeperlen weiter.

So erarbeitete er Methoden, um die Rückstände in der Wanne zu verringern, und stellte weitere Duft- und Farbstoffe aus Pflanzen her. Außerdem führte er im Internet und via gedruckter Fragebögen eine umfangreiche Befragung zu den Wünschen von Kindern und Erwachsenen bei den Eigenschaften von Badeperlen durch. Die Ergebnisse nutzte er für die Entwicklung einer möglichst bei allen beliebten Badeperle. Die Jury lobte seinen Ideenreichtum sowie die Umsetzung. Ehrenamtlich betreut wurden beide Forscher von Birger-Daniel Grein.

Beim Wettbewerb erlebten die beiden Jungforscher zusammen mit Kollegen aus ganz Baden-Württemberg zwei spannende Tage, die von einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm begleitet wurden. sjr

