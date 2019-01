Anträge für Briefwahl stellen

Wertheim.Die Wertheimer Bürger wählen am Sonntag, 3. Feburar, einen neuen Oberbürgermeister. wahlberechtigte, die am Wahltag verhindert sind, aber trotzdem wählen möchten, können jetzt ihre Briefwahl beantragen. Für diesen Antrag ist die Wahlbenachrichtigung notwendig. Sie wurde bereits an viele Haushalte verteilt und wird bis spätestens 13. Januar allen 18 673 Wahlberechtigten zugeleitet sein. Der Versand der Briefwahlunterlagen startet am 10. Januar – nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Vortag.

Die Briefwahl kann auf verschiedenen Wegen beantragt werden: Für den Onlineantrag im Internet unter www.wertheim.de/Aktuelles/OB-Wahl werden zur Identifizierung Angaben aus der Wahlbenachrichtigung benötigt. Benutzer mobiler Endgeräte können den QR-Code nutzen, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist. Wer den Antrag persönlich stellen will, wendet sich im Rathaus an das Bürger-Service-Zentrum oder an Zimmer 313. Hier sind auch Wahlkabinen aufgestellt, in denen die Stimmzettel gleich ausgefüllt werden können.

Weitere Auskünfte zur Beantragung der Briefwahl gibt es beim Referat Personal und Organisation, Nico Hildenbrand, Telefon 09342/301-219 oder unter: nico.hildenbrand@wertheim.de per E-Mail. stv

