Antworten auf die zentralen Fragen des Lebens

Wertheim.Bernd Regenauer ist Träger des Deutschen Kabarettpreises. In seinem neuen Kabarett-Soloprogramm rechnet er genüsslich mit Heilsverkündern, Optimierungs-Coaches, Mentaltrainern und allen, die auf dem Rücken einer verunsicherten Gesellschaft ihren Reibach machen wollen ab.

Regenauer ist am Samstag, 17. November, um 20 Uhr im Gewölbe von Convenartis, in Wertheim, Mühlenstr. 23 zu Gast.

Wer könnte besser geeignet sein als Regenauers Kultfigur Harald Nützel, wenn es darum geht, die Summe der Worte vom Baum der Erkenntnis prägnant zu einer zündenden Erfolgsberatung zusammenzufassen? Auf der Suche nach seiner wahren Berufung führte ein glücklicher Umstand Harald Nützel zu Jerry Saltzmann, der mit seinen zwölf Lehrsätzen über saubere Erfolgsgestaltung zum Guru der Mentalphilosophie aufgestiegen ist.

Nützel hat als Train-The-Trainer-Trainee Of Courses die Gold-Retreiver-Master-Flash-Certification und damit die Lizenz erworben, nach diesen zwölf Lehrsätzen zu unterrichten. Jetzt bietet Nützel dieses Seminar an, das die zentralen Fragen ans Leben beantworten soll. Wie werde ich erfolgreich, ohne mich gleichzeitig ins Unglück zu stürzen? Wie gehe ich mit Deppen und Drangsalierern um? Was tun gegen „bad vibrations“ im Büro und gegen Müdigkeit, Stress, Midlifecrisis, finanzielle oder sexuelle Probleme, die Suche nach dem Sinn?

Labyrinth des Daseins

Harald Nützel als zertifizierter Coach weist den Weg aus der Komfortzone ins spannende Labyrinth des Daseins. Charmant, doch immer klar in der Ansage, in fränkisch mit hochdeutschem Akzent. Unterstützt von modernster Mulimedia-Technik, WhatsApp-Direktkontakt und interaktiven Brain-Games. conv

