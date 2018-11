Anwohnerin beschwert sich über Lärm und Schmutz

Wartberg.Am Wartberg gibt es offensichtlich einen neuen Brennpunkt. So nennt jedenfalls eine Anwohnerin den „Frankenplatz“ im Vorspann zu einer Unterschriftenliste, mit der sie um Unterstützung bei der Bewältigung des Problems wirbt.

In der Sitzung des Stadtteilbeirates am Mittwochabend im Kirchenzentrum meldete sie sich deshalb ebenfalls zu Wort. Der „Frankenplatz“ werde „als Partymeile mitten im Wohngebiet“ genutzt, er vermülle zunehmend und werde auch zerstört. Das Problem bestehe schon seit längerem, spitze sich aber zu. Die Anwohnerin nannte unter anderem Lärmbelästigung nicht nur, aber vor allem, am Wochenende, beginnend in den Abendstunden bis tief in die Nacht. Die Nutzer „drehen ihre basslastige Musik zum Teil sehr laut auf, kommunizieren dementsprechend lautstark, hinterlassen meist ihren Müll und leere Flaschen“.

Mitglieder des Stadtteilbeirates sagten der Beschwerdeführerin ihre Unterstützung zu und wollen diese auch begleiten, wenn sie die zumeist jungen Nutzer auf ihr Verhalten anspricht. Stadtrat Johann Vogeltanz regte an, im Protokoll zur Sitzung eine höhere Polizeipräsenz vor allem nachts zu fordern und auch die Möglichkeit einer Videoüberwachung ins Gespräch zu bringen beziehungsweise prüfen zu lassen.

Einige Probleme, nicht zuletzt mit der Sauberkeit, hatte es auch immer wieder am Freizeitplatz mit Pavillon am Salon-de-Provence-Ring gegeben. Bis sich mit Georg Nikolskij und Oliver Weibert zwei Jugendliche der Sache annahmen und über mehrere Jahre dafür sorgten, dass das Areal in einem ordentlichen Zustand war und zu einer Begegnungsstätte für Jugendliche wurde. Nun müssen sie ihr Engagement einstellen, weil ihnen die Zeit, etwa durch eine beginnende Berufsausbildung, dafür fehlt. Er habe die Aufgabe gerne übernommen, weil er sich dadurch für andere einsetzen habe einsetzen können und er auch habe lernen können, Verantwortung zu übernehmen.

Er verschwieg aber auch Schwierigkeiten nicht, die es vor allem durch Nutzer gab, auf die er keinen Einfluss habe nehmen können. Stadtteilbeiratsvorsitzende Renate Gassert dankte Nikolskij – Weibert konnte an der Sitzung nicht teilnehmen – mit einem Präsent für seinen Einsatz. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018