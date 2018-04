Arbeiten für DSL-Anschluss kommen planmäßig voran

Anzeige

Höhefeld.Die Kastanie auf dem Dorfplatz war in der Ortschaftsratssitzung ebenso Thema wie der Friedhof und der Fortschritt beim Internet. Zunächst wurden verschiedene Bauvorhaben einstimmig genehmigt. Der Neubau einer Lager- und Maschinenhalle an ein bestehendes Gebäude im Wassersteinchen wurde im Umlaufverfahren ebenfalls genehmigt, nachdem dasselbe Anliegen wegen einer befürchteten Zergliederung der Landschaft im Strohweg abgelehnt worden war.

Ortsvorsteher Matthias Roos gab weitere Beschlüsse aus dem Umlaufverfahren bekannt, etwas die Zustimmung zur geplanten Verlegung der Kabel für die Internetleitungen. In diesem Zusammenhang bemerkte Roos, dass die Internetbeschaffung nach Plan verlaufe und der Zeitstrahl mit Fertigstellung im September wohl eingehalten werden könne. Ebenso wahrscheinlich sei eine Einrichtung der LTE-Technik.

Bei der Anforderung der Haushaltsmittel für 2019 steht weiterhin die DSL-Anbindung ganz oben, gefolgt vom Gemeindeweg zwischen Höhefeld und Kembach, die Ersetzung der Platten am Friedhof durch Pflaster, Ausbesserungen am Bürgerhaus sowie die Gestaltung der Bushaltestelle am Hauptring.