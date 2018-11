Arbeiten zu lokaler Geschichte gesucht

Wertheim.Die Landesregierung zeichnet auch 2019 besondere Leistungen in der Erforschung der lokalen Geschichte und Tradition aus. Bewerbungen können bis 30. April eingereicht werden. Für den Schülerpreis endet die Bewerbungsfrist am 31. Mai. Mit dem Landespreis werden in sich geschlossene Einzelwerke ausgezeichnet, die auf einer eigenen Forschungsleistung beruhen. Die eingereichten Arbeiten sollen folgende Themen mit Bezug zu Baden-Württemberg behandeln:

Orts-, Regional- und Landesgeschichte auch im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa

Neue Heimat in Baden-Württemberg

Heimatmuseen, Heimatforschung

Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz

Entwicklung und Geschichte von Technik- und Industrie

Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadterneuerung

Kunst- und Architektur

Dialektforschung, Literatur, Brauchtum

Volksmusik, Volkstanz, Tracht

Bevölkerung und Minderheiten

Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung

Die Verleihung des Preises findet am 21. November 2019 in Winnenden im Rahmen der Heimattage statt. Über die Vergabe entscheidet eine ehrenamtliche Jury.

Die Bewerbungsunterlagen stehen im Internet unter www.mwk.badenwuerttemberg.de/ausschreibungen zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landespreis-fuer-heimatforschung.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018