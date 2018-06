Arbeiten zum Umbau des Rathauses gehen gut voran

Anzeige

Fahrradweg

Weitere Punkte sind der Fahrradweg zwischen Kembach und Holzkirchhausen sowie die Anbindung an den Fahrradweg Urphar. Am Ortseingang von Dertingen wünscht man sich den Bau eines bachseitig verlaufenden Gehwegs. Zudem soll die Straßenlaterne in der Höhefelderstraße 19 von der Sportplatz- auf die Straßenbeleuchtung umgestellt werden. Unterhaltungsmaßnahmen sind an der Straße „Am Heidweg“, am Weg zum Holzlagerplatz und am Feldweg zum Aussiedlerhof Weimer vorgesehen.

Thomas Hemmerich informierte über den Umbau des Rathauses. Der Innenausbau sei schon weit fortgeschritten, der Putz soll demnächst aufgezogen werden. Ende der nächsten Woche wolle man das Gerüst abbauen, um anschließend einige Pflasterarbeiten vorzunehmen. Dafür benötige man noch helfende Hände. Ende Juli soll die Bestuhlung kommen, auch der Einbau der Küche sei schon fix geplant. Stichtag ist das Dorffest in sechs Wochen. „Den Rest schaffen wir noch“, zeigte sich Hemmerich zuversichtlich.

Bisher haben beim Rathaus-Umbau knapp 60 Helfer insgesamt zirka 6000 Stunden Eigenleistungen erbracht.

Abschließend wies die Ortsvorsteherin darauf hin, dass die Verschmutzung und Ablagerung von Hausmüll am Glascontainer verboten sei. Sie bat die Bevölkerung, ein wachsames Auge darauf zu haben.

Von Bürgermeister Wolfgang Stein habe sie kürzlich erfahren, dass es beim Radwegausbau mit dem Land eine Einigung gegeben habe, so Bolg weiter. Die beiden Teilstücke Kembach – Neubrunn und Kembach – Dientehan sollen fertiggestellt werden.

DSL-Ausbau

Der DSL-Ausbau soll demnächst beginnen und Ende November abgeschlossen sein. Eine Fräse dafür konnten die Anwesenden vor der Halle sehen.

Bolg dankte allen Helfern der Aktion „Saubere Landschaft“. Besonders lobte sie die Jugendfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Kembach, sowie den Kultur- und Verschönerungsverein für das Aufstellen des Maibaums samt Bewirtung. Abschließend lud sie zur Einweihung des renovierten Rathauses am 10. August um 17 Uhr ein. kem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018