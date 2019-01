Arbeiter wurde schwer verletzt

Wiebelbach.Schwer verletzte sich am Donnerstag ein Mann bei einem Arbeitsunfall. Der 52-Jährige nahm gegen 13.20 Uhr Elektroarbeiten bei einer Firma in der Wiebelbacher Spessartstraße vor. Hierzu musste er in der Werkstatthalle auf eine über drei Meter hohe Anlegeleiter klettern, um an der Wand Leitungen zu verlegen. Aus unbekannter Ursache rutschte die technisch einwandfreie Leiter auf dem ebenen Hallenboden nach hinten weg und der Mann stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Er zog sich schwere Kopfverletzungen sowie eine Handgelenksfraktur zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.01.2019