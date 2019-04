Arbeitskreis legt Namen fest

Die drei Glasstelen sind ein Teil des Denk-mals am Burgtor, die nun „Gedenkstätte 1. April“ heißen soll. © Barowski

Wertheim.Eine Gedenkstätte mit drei beschrifteten, gläsernen Stelen soll künftig auf der Wertheimer Burg an die Rettung der Stadt am 1. April 1945 erinnern. Nun hat sich der zuständige Arbeitskreis auf einen Namen geeinigt, den er dem Gemeinderat vorlegen will. Der Vorschlag: „Gedenkstätte 1. April“. Die Überwiegende Mehrheit der Mitglieder habe sich für diese Version ausgesprochen, berichtet der Künstler Johannes Schwab.

Man habe sich bewusst gegen die Nennung der Jahreszahl entschieden, erklärt Heinz Staubitz, Mitglied des Arbeitskreises. Er hatte zuvor den häufig verwendeten Arbeitstitel „Herz-Dinkel-Gedenkstätte“ kritisiert (wir berichteten), da er impliziere, dass ausschließlich Heinrich Herz und Anton Dinkel für die Rettung Wertheims verantwortlich waren. Mit dem neuen Namen könne er sich anfreunden, so der 70-Jährige. Leichte Kritik übt Staubitz nun lediglich noch an dem Text auf der zweiten Stele, den er durch ein paar Details ergänzen möchte. eli

