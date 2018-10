Armen Kindern zeigen, dass sie nicht vergessen werden

Dörlesberg.Seit über 20 Jahren engagieren sich Andrea und Markus Nothhelfer mit der Aktion „Weihnachten für jedes Kind“ für Hilfsbedürftige in Osteuropa.

Was hat Sie dazu gebracht, sich auf diese Weise zu engagieren?

Markus Nothhelfer: Da wir das Wort Gottes ernst nehmen, wurde uns vor gut 25 Jahren bewusst, dass es viele Menschen gibt, die auf Hilfe mehr als angewiesen sind. Zunächst haben wir Kinder in unserem Haus aufgenommen und ihnen ein Stück Familie gegeben. Aus dem Wunsch, Kindern zu helfen, ist mit einem weiteren Ehepaar in unserer alten Heimat Kerpen die Idee entstanden, ein Missionswerk zu suchen, das diesen Wunsch teilt. So sind wir an das Missionswerk Friedensbote in Meinerzhagen gekommen, wo man von der Idee, Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu machen, begeistert war.

Seit wann engagieren Sie sich schon bei der Aktion „Weihnachten für jedes Kind“?

Nothhelfer: Begonnen haben wir vor 23 Jahren. Als wir nach Wertheim umgezogen sind, haben wir einige Jahre unsere Freunde in Kerpen zur „Packzeit“ besucht und tatkräftig geholfen. Vor neun Jahren haben wir uns dann entschieden, selbst in Dörlesberg zu packen.

Was muss alles passieren, bis ein Kind in Ost-Europa sein Weihnachtspäckchen auspacken kann?

Nothhelfer: Im August fängt meine Frau an, Spielsachen und Geschenke einzukaufen, die dann gelagert werden. Kleidung für die Kinder wird uns das ganze Jahr über gebracht. Dann wird entschieden, was wir mit gutem Gewissen weitergeben können. Diese Sachen werden dem Alter entsprechend nach Jungen und Mädchen sortiert. Wir packen ab 3. Oktober bis Anfang Dezember. Alle 14 Tage kommt ein Transporter des Missionswerkes und holt die Pakete ab. Mit dem Lkw nehmen die Päckchen die Reise bis in die Ukraine, nach Moldawien, Georgien, Rumänien oder Usbekistan auf. Dort werden sie an Freichristlichen Gemeinden verteilt, die zur Weihnachtszeit in Schulen, Kindergärten oder Privathäusern die Pakete verteilen. Bei der Verteilung wird die Frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt.

Was macht die Hilfsaktion „Weihnachten für jedes Kind“ so wichtig?

Nothhelfer: Stellen sie sich vor, sie würden in einer Familie aufwachsen, die ständig am Existenzminimum entlangjongliert. Gewalt sowie Trunkenheit wären an der Tagesordnung. Niemals ein Wort der Ermutigung, der Liebe oder des Angenommenseins. Daneben die Armut und Hoffnungslosigkeit. Was wäre ihnen wichtig? Dass jemand kommt, sie in den Arm nimmt und sagt, dass sie gewollt sind, und sie merken, da hat mich jemand lieb. Das wollen wir den Kindern mit den Weihnachtspäckchen zeigen.

Waren Sie schon einmal vor Ort und welche Eindrücke haben Sie von dort mitgenommen?

Nothhelfer: 2013 haben wir das Grenzgebiet der Ostukraine besucht und dort beim Päckchenverteilen geholfen. Wir haben zum einen die große Not der Menschen und im Speziellen der Kinder gesehen. Wenn sie in einem staatlichen Kinderheim ein kleines Mädchen am Sakko zupft und fragt „Nimmst du mich mit?“, dann sind sie bis ins Mark getroffen, weil sie hilflos sind. Doch umso mehr sind wir von unserer Arbeit überzeugt und davon, dass den Kindern ein solches Geschenk etwas bedeutet.

Wie können Menschen in der Region sich engagieren?

Nothhelfer: Menschen, denen es wichtig ist, zu helfen, können entweder selber anfangen zu packen. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sollte dies nicht möglich sein, können sie Süßes, Malsachen oder Spielsachen einkaufen. Um beim Packen zu helfen, können sie Kontakt zu uns aufnehmen und Termine mit uns absprechen. Wer etwas Geld übrig hat, kann dies an uns oder das Missionswerk Friedensbote spenden. Es wird uns dann für die Aktion zur Verfügung gestellt.

