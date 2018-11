Armutszeugnis und elitäre Arroganz

Wertheim.Schon mehrfach bewegte das Thema „Außensprechtage des Finanzamtes“ die Wertheimer Gemüter. So auch am Montagabend auf der Gemeinderatssitzung. Zu dieser war der Leiter des Tauberbischofsheimer Finanzamtes, Ulrich Kremer, eingeladen. Er sollte die Gründe zu erläutern, warum es weiterhin in Wertheim keine Außensprechtage geben wird.

Wie Bürgermeister Wolfgang Stein mitteilte, habe das Amt in einem Schreiben die Teilnahme an der Sitzung abgelehnt, weil man die Gründe „schon umfänglich dargestellt“ habe, es „keine neuen Erkenntnisse“ gebe und es deshalb „nichts mehr hinzuzufügen“ gäbe.

Die Reaktion im Gremium beschränkte sich nicht nur auf Verwunderung über diese Antwort. „Von bürgerfreundlicher Behörde kann da keine Rede sein. Das ist eher ein Armutszeugnis“, kommentierte Bernd Hartmannsgruber (CDU) die Absage. Auch Bürgermeister Wolfgang Stein äußerte sich. „Ein Gespräch zu verweigern, dass ist nicht die Art, wie wir hier miteinander umgehen“, sagte er. Reden könne man schließlich immer miteinander.

Johann Vogeltanz (Freie Bürger) fragte in die Runde, ob dies das Ende der Fahnenstange sei, oder man seine Beschwerde vielleicht etwas höher anbinden solle, durchaus auch über die Landtagsabgeordneten. „Diese Antwort strotzt vor elitärer Arroganz“, befand Patrick Schönig (SPD). Einen Lösungsvorschlag hatte abschließend Gemeinderat Ingo Oertel, der sich durchaus einen pensionierten Beamten vorstellen könne, der die Sprechstunde übernehmen könnte. hei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018