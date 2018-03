Aspekte des deutschen Einheitsstrebens

Anzeige

Die Idee des gesamtdeutschen Sängerfests in Würzburg 1845 sei ein Jahr zuvor in Wertheim entstanden, so der Professor. Indes stilisiere sich eine nationale Perspektive auch schon bei vorherigen Festen. Gesangvereine und -feste im 19. Jahrhundert hätten Ideale stilisiert, auch um ein Vaterland aufzubauen. Vereine bildeten Verbünde, organisierten Sängerfeste organisiert, normierten das Repertoire. Wichtig sei den Vereinen gewesen, das zu dokumentieren, was geschieht, und sich selbst zu stilisie-ren bis hin zu den Fahnen, die quasi religiös geweiht wurden. Akteure seien damals zu 100 Prozent Männer gewesen. In Wertheim gelte Erbprinz Adolf als treibende Kraft, als zentrale Schnittstelle für Organisation und ideologische Ausrichtung. Die Wertheimer Liedertafel sei insgesamt hinter dem großen Liederfest gestanden sei.

Vollmer zeichnete aus Abschriften von Verwaltungsakten das Vereinsleben der Liedertafel zwischen 1825 und 1844 nach. Diese sei auf den 5. November 1825 datiert. Es gab Gründungsmitglieder beiderlei Geschlechts. Man habe sich auch als Bildungs- und Übungsanstalt gesehen und „gemeinschaftliches Zusammenwirken“ als Zweck des Vereins. Bei der Neugründung im Jahr 1840 hatte sich die Ausrichtung nachdrücklich geändert, so Vollmer. Zweck des Vereins sei nun Übung und Ausbildung des deutschen Männergesangs gewesen. Die Mitglieder waren allesamt männlich.

Durch das Sängerfest in eigentlich schlechten Zeiten habe auch der Bürgermeister eine Riesenchance gesehen, Wertheim den Menschen ins Bewusstsein zu bringen. Für das Fest vom 8. bis 10. September 1844 – insgesamt mit heißer Nadel gestrickt, habe man wohl ein Lagerhaus umgebaut, um die Stadt für kurze Zeit zum Zentrum musikalischen Austauschs werden zu lassen.

Am ersten Tag seien die Sänger an der Landesbrücke feierlich empfangen und auch registriert worden. Es habe morgens Proben für den Festakt gegeben, eine Mittagstafel, wobei Trinksprüche abzustimmen waren, einen Umzug zum Marktplatz und den Besuch der Schlossruine.

Kremer betonte, zum Festakt am 9. September 1844, ein Montag, sei ein Programm vorhanden. Gesungen wurden Choral, Psalm, Vaterlandslied. Aufgeführt seien viele Namen, die heute nicht mehr so geläufig seien, jedoch auch Händel und Felix Mendelssohn Bartholdy. In dessen „Der Jäger Abschied“ wurde der „deutsche Wald“ mit deutlich patriotischem Kern besungen.

Teilnehmer des Wertheimer Liederfests seien in einem ausgesprochen gut erhalten Gästebuch dokumentiert, 442 Einträge ausgewertet. Danach könne man das Fest als überregional bezeichnen. Viele Sänger seien Würzburg, Schweinfurt, Frankfurt zuzuordnen. Unter ihnen gebe es 44 Prozent Lehrer, von den Zahlen her gefolgt von Vertretern aus den Bereichen „Öffentliches, Verwaltung, Rechnungs-wesen“, „Studierende“, „Handwerker“, „Musiker, Kunstschaffende“.

Die beiden Fachleute schlussfolgerten, beim Liederfest Wertheim 1844 zeichne sich durchaus überregionale Tendenz ab. Aus verschiedenen Blickwinkeln lasse sich ein deutlicher Bezug auf deutsche Tugenden und deutsche Einheit ableiten. Es lasse sich das neue Ideal einer staatsbürgerlichen Gleichheit finden. Das Sängerfest in Wertheim zeige As-pekte des deutschen Einheitsstrebens.

Nach dem Vortrag sparten die Zuhörer nicht mit Applaus. Zwischen- und Nachfragen und die anschließende Diskussion zeugten von großem Interesse. hpw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018