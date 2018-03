Attraktivere Gemeinschaftsräume

Anzeige

Mit der Sanierung der Gemeinschaftsräume Eichel geht für die Vereine ein großer Wunsch in Erfüllung. In der Sitzung des Stadtteilbeirats wurde ausführlich über die Planungen informiert.

Hofgarten. Eine umfassende Sanierung im Inneren und der Anbau eines Stuhllagers sollen die Attraktivität der Gemeinschaftsräume Eichel weiter steigern. Die Details dazu stellte der Vorsitzende des Stadtteilbeirats Roland Olpp in der Beiratssitzung am Dienstag im Wohnstift in Hofgarten vor.

Im Stadtteilbeirat Eichel-Hofgarten kurz notiert Wie Roland Olpp in der Stadtteilbeiratssitzung Eichel-Hofgarten bekannt gab, herrscht im Stadtteil vor allem im oberen Bereich großes Bauinteresse. Der Rat stimmte dem Bau mehrerer Ein- und Mehrfamilienhäuser zu. Keine Einwände gab es auch für den Neubau eines Pflegeheims der Diakonie mit 90 Plätzen. Noch bis Freitag, 5. April, ist der Eichler Höhenweg im oberen Bereich wegen der Kranstellung für einen Neubau halbseitig gesperrt. Die Zuhörer schlugen vor, dass die Stadtverwaltung zusammen mit der Baugenehmigung Informationen zur Räum- und Streupflicht verschickt. Roland Olpp wird dies weitergeben. Kritisiert wurde, dass der Schneepflug beim Räumen den Schnee auf den Gehweg schiebt, wo er sich bis zu einem Meter Höhe auftürme. Drei Punkte aus der vorangehenden Sitzung wurden geklärt. So gab es damals Kritik, dass oberhalb der Kurve Richtung Brücke nach Kreuzwertheim geparkt werde. Diese steigerten gerade bei Glatteis die Unfallgefahr. Das Ordnungsamt habe die Situation vor Ort geprüft und sah eine Erweiterung des bisherigen Parkverbots als nicht sinnvoll an, berichtete Olpp. Es sei hier Pflicht, langsam zu fahren, zitierte er die Behörde. Das eingeschränkte Halteverbot in den Frankensteiner Straße wurde mit einem Schild „Ausgenommen Rettungswagen“ ergänzt. Die Parksituation habe sich insgesamt gebessert. Ein Anlieger der Straße „Langer Rain“ hatte sich über zuviel Laub öffentlicher Bäume beschwert, das auf sein Grundstück fiel. Hier fand man im Gespräch eine einvernehmliche Lösung. Der Vorsitzende des Stadteilbeirats informierte, dass die Stadtverwaltung die Ausnahmegenehmigung zum Backwarenverkauf aus dem Auto für die zwei Anbieter verlängert hat. Er bat die Bürger, Leerstände älterer Gebäude an ihn oder die Stadtverwaltung zu melden. Diese werden im Rahmen des Förderprogramms „Leerstehende Hofreiten“ erfasst. Olpp gab die Ergebnisse aus der Geschwindigkeitsmessung an der L 2310 auf Höhe des Friedhofs bekannt. Gemessen wurde durch eine Geschwindigkeitsanzeigetafel vom 10. Dezember bis 22. Januar. Ein Prozent der Fahrzeuge sei unter 21 Stundenkilometer (km/h) gefahren, vier Prozent von 21 bis 30 km/h, acht Prozent von 31 bis 40 km/h, die Mehrheit von 62 Prozent fuhr 41 bis 50 Stundenkilometer. Bis 60 km/h waren 24 Prozent unterwegs und nur ein Prozent war zwischen 71 und 80 Kilometer pro Stunde schnell. „Alles in grünem Bereich“, resümierte er. Auf den Hinweis, dass die Straße „Rainwiesen“ von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 saniert wird, bemerkten Zuhörer, dass es Straßen im Stadtteil gebe, bei denen dies nötiger sei. Gemeinderat Mirco Göbel (SPD) erklärte, man habe dies der Verwaltung mitgeteilt. Deren Antwort habe gelautet: Alles, was man entgegen der ursprünglichen Planung aufschiebe, werde später teurer. Olpp forderte, dass man die Priorisierung der Straßensanierungen regelmäßig aktualisiere. bdg

Detailplanung

Bisher habe es vier Termine zur Detailplanung gegeben. Im Juli 2017 besprach man bei einem Vor-Ort-Termin mit Architekt Thomas Ludwig vom Büro Bannwarth und Ludwig mögliche Maßnahmen. Die anfängliche Kostenschätzung lag bei zirka 163 000 Euro, inklusive 50 000 Euro für den beheizbaren Anbau. Dieser wird auf Seite des Kriegerdenkmals errichtet und soll unter anderem als Stuhllager dienen. Auch sollen darin die Materialien gesammelt werden, die sich bisher an verschiedenen Orten im Haus verteilen.