Auch Maddin Schneider gastiert

Wertheim.Auch in dieser Saison hat der Kunstverein Convenartis zahlreiche Künstler für ihr Frühjahresprogramm engagiert. Von A-cappella über Kabarett und Musik hinzu Theater wird dem Publikum einiges geboten. Auch das Schwabenländle und die neuen Bundesländer sind vertreten. Mit „John Beton & the five Holeblocks“ beginnt die neue Saison am Samstag, 12. Januar. Die Holeblocks-Show ist eine Hommage an die gute Laune, Gesang, Ideenreichtum und eine Portion Humor, Ironie und Sarkasmus.

Der musikalische Künstler Michael Fitz, bekannt aus Film und Fernsehen, kommt am Samstag, 26. Januar. In seinen Soloprogrammen geht es um Erlebtes und Gefühltes.

Der Comedian Maddin Schneider tritt am Samstag, 9. Februar, mit seinem Programm „Denke macht Koppweh“ auf. Schneider gibt Tipps, wie man zum Beispiel negative Gedanken einfach „wegföhnen“ oder besser weglachen kann. Mäc Härder unterhält das Publikum am Samstag, 23. Februar, mit „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt“. Er ist der Meinung: Junge Menschen brauchen ihr Tablet – Alte ihre Tabletten.

Zum gemeinsam von Convenartis und dem Frauenverein veranstalteten Frauentag performt Anna Piechotta am Freitag, 8. März, ihr Programm „Schneewittchen ist tot“.

Die Theatergruppe „Die Gewölbegaukler“ führt am Freitag, 15. März, am Samstag, 16. März und am darauffolgenden Freitag und Samstag ihr Theaterstück „Lysistrata - Der Krieg muss weg“ vor. Die Gruppe „Totale Bamberger Cabaret“ wird am Samstag, 13. April, mit „Wann, wenn nicht wir?“ auftreten. Sie leisten Widerstand-Up-Comedy gegen den „alltäglichen Irrsinn“ und zeigen sich als Beschützer von Witzen und Weisen.

Die „Magdeburger Zwickmühle“ tritt mit ihrem Programm „Wolle was komme“, am Samstag, 4. Mai, auf. Zwei Newcomer, Andy Ost und Andy Sauerwein, „Der doppelte Andy“ stehen am Samstag, 18. Mai, auf dem Programm. Zwei Musiker und Kabarettisten, die auf ihre jeweils eigene Weise das Leben in humoristischer und kritischer Weise beleuchten. Aus dem Schwaben-Ländle wird am Samstag, 1. Juni, Marcus Neuweiler alias „Alois Gscheidle“ mit seinem Programm „Wo ganga mr na?“ bei Convenartis gastieren.

Den Abschluss vor der Sommerpause macht Mirja Regensburg am Samstag, 15. Juni, mit ihrem Programm „Mädelsabend“. In diesem zeigt sie die Verrücktheit des Lebens auf. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr und können im Vorverkauf erworben werden. Programmhefte liegen aus.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018