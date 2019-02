Auf 80 Seiten Geschichte und Geschichtchen

Eichel.Zum 40. Mal veröffentlicht der FC Eichel eine Jahreschronik, die unter dem Titel „FC´18“ nun erschienen ist.Auf den 80, durchgehend vierfarbig gedruckten Seiten bietet das Jubiläumsheft Berichte aus den Abteilungen des Vereins, aktuelle Mannschaftsfotos aller Teams im Junioren- und Aktivenbereich sowie einen ausführlichen Statistikteil.

Zum Standard gehören auch Berichte über besondere Ereignisse im Laufe des vergangenen Jahres. Schwerpunkte dieses Heftes sind die umfangreiche Jugendarbeit, die Ehrenamtstätigkeit beim FC Eichel und in diesem „Trauerjahr“ leider auch Nachrufe auf verstorbene Mitarbeiter, die schwer zu ersetzen sein werden. Das Titelfoto zeigt deshalb auch den langjährigen Chefredakteur Uwe Bauer in Würdigung seiner jahrzehntelangen Arbeit an der Vereinszeitung.

Das Jahresheft „FC´18“ ist ab Montag, 25.Februar, in der Wertheimer Buchhandlung „Buchheim“ (Eichelgasse) sowie in den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten in Wertheim und Tauberbischofsheim käuflich zu erwerben. Mitglieder des FC Eichel erhalten es kostenlos bei den Jahreshauptversammlungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019