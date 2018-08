Auf Anhieb siebter Platz

Hofgarten/karlsruhe.Erstmals nahm eine Mannschaft der Rudergesellschaft Wertheim am alljährlichen Langstreckenwettbewerb „All you can row“ des Karlsruher Rheinklubs Alemannia teil.

Bei diesem Wettkampf ging es darum, am längsten Samstag des Jahres, am 23. Juli, zwischen Sonnenauf- und -untergang ab Startpunkt Karlsruhe möglichst weit rheinabwärts zu rudern. Diese sportliche Veranstaltung ist eine der größten Breitensport-Regatten in Süddeutschland.

157 Kilometer gerudert

Die Wertheimer Crew bestand aus Tina Kunze, Martin Kunze, Dr. Christian Seipp, Dominik Weiss und Reinhardt-K. Mürb.

Das Team belegte hier mit 157 geleisteten Ruderkilometern auf Anhieb einen hervorragenden siebten Platz unter 29 gestarteten Booten. Die Tour endete für die Wertheimer Mannschaft erst sechs Kilometer hinter Mainz.

Die Leistung ist umso höher zu bewerten, als sie ohne besonderes Training, einfach nur aus Spaß am Rudern aus einer spontanen Idee heraus erbracht wurde. rgw

