Auf Betrüger reingefallen

Wertheim.Ein Mann aus dem Raum Wertheim fiel auf einen Internettrick herein, und muss jetzt wegen Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 1250 Euro Strafe zahlen, so lautete das Urteil des Amtsgerichts der Main-Tauber-Stadt.

Eine Person hatte mit dem Angeklagten Kontakt aufgenommen und darum gebeten, die an ihn zugestellten Pakete anzunehmen und an eine andere Anschrift weiter zu schicken. Die Vorgänge flogen auf, als Bankkunden bei der Polizei Anzeige erstatteten, weil von ihrem Konto unberechtigt Abbuchungen erfolgt waren. Durch gefälschte Internet-Bankseiten war der „Hintermann“ an fremde Kontodaten gelangt und hatte damit im Internet Waren gekauft. Als Lieferadresse gab er die Anschrift des Angeklagten an. Was sich in den Paketen befand, und ob der Angeklagte für das Weiterschicken eine „Entlohnung“ bekam, wurde in der Verhandlung nicht angesprochen. Der Sachverhalt reiche jedoch für die Strafbarkeit, so die Richterin. Wie bekannt wurde, läuft auch gegen den „Hintermann“ ein Strafverfahren. Diese Verhandlung wird erst terminiert, wenn das Verfahren gegen alle Beschuldigten rechtskräftig ist. Sie müssen dann als Zeugen aussagen. goe

