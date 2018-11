Auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“

Wertheim.Die Stadt will positive Akzente setzen für mehr fairen Handel und eine ökologisch und sozial gerechte Zukunft. Es hat globale Auswirkungen, welchen Kaffee man trinkt oder welche Kleidung man kauft. In Wertheim soll bewirkt werden, dass sich Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern verbessern. So will man sicherstellen, dass Fußbälle ohne Kinderarbeit hergestellt werden und Kakao-Erzeuger ihren fairen Anteil erhalten.

Nachdem der Finanzausschuss der Stadt Wertheim in seiner Sitzung am 22. März einstimmig der Teilnahme am Programm „Fairtrade-Towns“ zustimmte, hat die Steuerungsgruppe die Vorarbeiten für den Zertifizierungsantrag weitgehend abgeschlossen. Nun fehlt nur noch der positive Beschluss des Gemeinderates. Die Steuerungsgruppe hofft, dass dieser noch im November gefasst wird, damit die Zertifizierung im Jahr 2018 abgeschlossen wird.

Die Steuerungsgruppe, die eine Voraussetzung für die Zertifizierung ist, setzt sich aus Personen aus den Bereichen städtische Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Kirchen und zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen und hat die Aufgabe, die Aktivitäten vor Ort zu koordinieren.

Das Gremium hat sich jüngst zu seiner zweiten Sitzung getroffen. Es sind verschiedene Aktivitäten geplant, die aber erst nach erfolgreicher Zertifizierung umgesetzt werden können. „Gemeinsam können wir viel in Wertheim bewegen!“, ist sich die Steuerungsgruppe sicher.

