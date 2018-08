Auf den Seen im Salzkammergut

Hofgarten.Eine außergewöhnliche Wanderfahrt unternahmen zwölf Wertheimer Sportler der Rudergesellschaft Wertheim (RGW) bei einer einwöchigen Bootstour im Salzkammergut.

Anfang August fuhren die Angehörigen der RGW in Fahrgemeinschaften nach St. Gilgen am Wolfgangsee. Von diesem Standquartier aus wurden bei strahlendem Sommerwetter Rudertouren unternommen, jeweils einen Tag auf dem Wolfgangsee, dem Attersee, dem Mondsee, dem Traunsee und zum Abschluss auf dem Grundelsee.

Alle Beteiligten waren begeistert von der wunderschönen Gebirgslandschaft, den unterschiedlichen Seen und Ruderrevieren mit jeweils eigenem Charakter, der Trinkwasserqualität der Seen und der Gastfreundschaft der örtlichen Rudervereine. Diese verliehen nicht nur die erforderlichen Boote in hervorragendem Zustand, sondern halfen aktiv bei allen anstehenden Fragen. Teilweise ruderte auch ein Kamerad der örtlichen Vereine mit.

Die Idee zu dieser besonderen Tour entstand im vergangenen Jahr auf den Masurischen Seen, angeregt durch einen österreichischen Ruderkameraden.

Die Planung der Tour oblag dem Ruderkamerad Dr. Christian Seipp, die Organisation vor Ort dem Ruderkamerad Frank D. Rex.

Nach sechs Tagen war die Ausfahrt zu Ende und alle Teilnehmer trafen wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken wieder zu Hause ein. rgw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018