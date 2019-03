Auf der Spur der eigenen Geschichte

Wertheim.Eine Informationsveranstaltung der Senioren-Union mit dem Wertheimer Künstler Johannes Schwab findet am Mittwoch, 20. März, um 15.30 Uhr in den Räumen des Künstlers in der Schlossgasse 9 statt.

Die Gedenkstätte

Auf Veranlassung der Stadtverwaltung und unter Mitwirkung einer Arbeitsgruppe hat Schwab eine Gedenkstätte entworfen, die an die dramatischen Stunden der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs erinnern soll.

Am 1. April 1945 hissten mutige Wertheimer Bürger auf dem Bergfried der Burg die weiße Fahne und bewahrten so die Altstadt vor der möglichen Zerstörung.

Für dieses Projekt hat der Gemeinderat bereits Mittel bewilligt. Den Rest hofft der Künstler durch den Verkauf von Portraits und projektbegleitenden Arbeiten sowie durch Spenden zu beschaffen.

Schwab wird den Teilnehmern das Projekt detailliert vorstellen und mit ihnen darüber diskutieren. Alle Interessierten sind willkommen. su

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019