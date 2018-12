Auf der Suche nach der „Person der Woche“

I’m dreaming of a white Christmas“ sang dereinst Bing Crosby. Aber mit Blick auf die aktuelle Wetterlage und -vorhersage müssen wir für die die hiesige Region leider wieder einmal sagen, „träum weiter Junge“.

Vom Winter, der kalendarisch gestern eine knappe halbe Stunde vor Mitternacht begonnen hat, ist bei uns weit und breit nichts in Sicht. So ein bisschen Schnee würde sicher auch dem Wertheimer Weihnachtsmarkt guttun und die besondere Atmosphäre noch verstärken, von der nahezu alle Besucher schwärmen – bestimmt auch an diesem zweiten und damit letzten Wochenende vor dem Fest.

Mich würde ja mal interessieren, wie es an den Feiertagen bei all den Standbetreibern zugeht, die die ganze Woche durchgehalten haben. Ob sie dann froh sind, dass es vorbei ist? Und ob sie überhaupt noch Weihnachtslieder – von „Last Christmas“ bis „Stille Nacht“ – hören können?

Würde man eine „Person der Woche“ küren, wem stünde dieser Ehrentitel zu? Kreuzwertheims Erstem Bürgermeister Klaus Thoma vielleicht? Dem (und dessen Ehefrau natürlich) man kürzlich nicht nur zur Geburt des fünften Kindes gratulieren konnte, sondern auch dazu, dass ihm, im Verbund mit anderen selbstverständlich, das kleine vorweihnachtliche Wunder gelungen ist, ein Medizinisches Versorgungszentrum in der Marktgemeinde zu schaffen.

Kurz nach Neujahr soll das MVZ „Alte Grafschaft“ also seine Türen öffnen. Und alle freuen sich.

Alle? Nein, nicht alle. Aus der „Hauptstadt“ des Main-Spessart-Kreises waren Töne zu hören, die nun nicht gerade nach Freude klangen. Und in der unmittelbaren Nachbarschaft des künftigen Medizinischen Versorgungszentrums sieht man die Namenswahl, sagen wir einmal, zumindest ambivalent. Ist man doch selbst schon vor Jahren darauf gekommen, sich „Alte Grafschaft“ zu nennen. Wenn auch mit einem ganz anderen Zweck. Ein bisschen Ärger scheint ob dieser Dopplung ganz in der Nähe wohl dabei zu sein.

Den Humor hat man aber darüber auch nicht verloren, münzte man doch in einer ersten Stellungnahme die drei Buchstaben „MVZ“ kurzerhand in „Müller-Thurgau Versorgungs-Zentrum“ um.

Beiden Namensträgern wird sicherlich bewusst sein, dass sie mit ihrer Wahl auf einer langen Tradition fußen, gibt es die „Alte Grafschaft“ doch immerhin schon seit napoleonischen Zeiten.

Oder ist die „Person der Woche“, um wieder weiter oben anzuknüpfen, vielleicht Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein. Dem – im Verbund mit anderen selbstverständlich – doch immerhin eine der größten (die größte?) Betriebsneuan-/umsiedlung in Wertheim seit langer, langer Zeit gelungen ist. Versandzentrum und Produktionsstätte der Firma Warema am Almosenberg – das sind, respektive werden, schon ziemlich dicke Brocken. Von diesem vorweihnachtlichen Geschenk dürfte die Stadt ziemlich lange etwas haben. Auch Gewerbesteuereinnahmen. Apropos Steuereinnahmen. Zum Glück für Stein, der ja auch bei der Vorstellung des MVZ dabei war, waren diese beiden Veranstaltungen nicht vergnügungssteuerpflichtig. Obwohl – mehr bezahlen hätte er noch gar nicht müssen. Die vom Wertheimer Gemeinderat gerade beschlossene Erhöhung dieser Abgabe greift ja erst zum neuen Jahr.

Womit wir abschließend bei der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr angelangt wären, bei der über den Haushalt der Stadt für 2019 entschieden wurde. Der Beschluss dazu fiel zwar einstimmig aus, doch scheinen manche Kommunalpolitiker dem Etat durchaus zwiespältig gegenüber zu stehen. So bescheinigte man beispielsweise anderen – und sich selbst – bei den Beratungen keinen Sparwillen gezeigt, oder nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt zu haben. Zur Ablehnung reichte das aber nicht.

Vielleicht war das ja auch dem vorweihnachtlichen Harmoniebedürfnis geschuldet.

Ein Weihnachtsfest voller Harmonie und Freude, das wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

