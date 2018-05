Auf der Suche nach kreativen Studenten

Anzeige

Wertheim/Aschaffenburg.Die „Campus Careers“ der Hochschule Aschaffenburg fand kürzlich in der Kommune statt. Hier konnten die Studenten mit verschiedenen Unternehmen der Region in Kontakt treten. Insgesamt waren 82 Unternehmen vertreten. Pink Thermosysteme stellte bereits zum vierten Mal vor Ort aus. Vertreten wurde die Firma durch zwei Applikationsingenieure, die den Studenten Rede und Antwort standen. Spannende Themen und Projekte aus den eigenen Produktbereichen Löten, Sintern und Plasma standen hierfür zahlreich zur Verfügung. Die Studenten profitierten außerdem von einem wertvollen Einblick in die aufregende Welt der Elektronik-Branche. pm