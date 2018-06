Auf einem sportlich ausgesprochen hohen Niveau agiert

Anzeige

Da es ein Vorkampf war, gab es noch keine Siegerehrung, nur einen Zwischenstand, der beim Rückkampf nochmals verbessert werden und auch die vorübergehenden Platzierungen ändern kann. Momentan steht in der A-Liga der TSV Tauberbischofsheim auf dem ersten Platz. Für den TV Mosbach reichte es trotz, dass sich eine Turnerin während ihrer Bodenübung verletzte, für den zweiten Platz, mit 5,6 Punkten Rückstand. Auf dem dritten Platz steht der TV Königshofen mit nur fünf Zehnteln Rückstand zu Mosbach. Schon jetzt kann man sagen, dass es in der A-Liga ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mosbach und Königshofen geben wird.

Auch in der B-Liga steht momentan der TSV Tauberbischofsheim an der Spitze und erkämpfte sich einen Vorsprung von 9,1 Punkten. Auf dem zweiten Platz rangiert der TV Königshofen.

Im zweiten Durchgang starteten die jüngeren Turnerinnen zwischen sieben und 14 Jahren der Vereine TV Königshofen, Spvgg Neckarelz, TSV Tauberbischofsheim, FC Grünsfeld, TSG Reisenbach/Mudau und SV Neunkirchen. Diesmal wurden nicht Kür- gezeigt, sondern Pflichtübungen, bei denen eine vorgegebene Reihenfolge an bestimmten Elementen gezeigt werden muss und von den Kampfrichtern bewertet wird.

In der C-Liga gingen drei Mannschaften an den Start. Hier zeigte Mara Demmler von der Spvgg Neckarelz einen fast fehlerfreien Sprung und wurde von 17 möglichen Punkten mit 16,6 Punkten belohnt. Auch Lia Groß aus der gleichen Mannschaft zeige eine fast wacklerfreie Balkenübung und bekam von 16 möglichen Punkten eine Wertung von 15,6 Punkten. Leni Hofmann vom TSV Tauberbischofsheim überzeugte die Kampfrichter am Boden und bekam von 16 möglichen Punkten eine glatte 15,0. Hier ist momentan auf dem ersten Platz die Spvgg Neckarelz und auf dem zweiten Platz der TV Königshofen. Auf dem momentanen dritten Rang befindet sich der TSV Tauberbischofsheim, der allerdings krankheitsbedingt nur zu dritt an den Start gingen.

In der D- Liga turnten vier Mannschaften gegeneinander. Auf dem dritten Platz landete beim Vorkampf der TV Königshofen mit 174,3 Punkten. Mit 6,2 Punkten Vorsprung landet der TSV Tauberbischofsheim mit 180,5 Punkten auf dem zweiten Platz und an der Spitze ist momentan die Spvgg Neckarelz mit sieben Zehntel Vorsprung. Auf Platz vier ist der FC Grünsfeld.

Anika Frommherz und Johanna Haag der Spvgg Neckarelz erturnten sich beide am Balken die gleiche Punktzahl von 15,5 Punkten von insgesamt 16 Punkten. Ein kleiner „Wackler“ kann bereits zu diesen geringen Abzügen führen. Auch Jule Hofer des TSV Tauberbischofsheim erlaubte sich nur einen kleinen „Wackler“ am Boden und wurde von insgesamt 16 Punkten mit 15,5 Punkten belohnt.

In der E-Liga starteten die jüngsten. Auch diese acht Mannschaften bewiesen ihr Können an den vier olympischen Geräten Barren, Schwebebalken, Boden und Sprung. Besonders stark und selbstbewusst bewies sich hier die Mannschaft der Spvgg Neckarelz und landete vorerst auf dem ersten Platz mit 170,8 Punkten. Knapp dahinter liegt der TSV Tauberbischofsheim mit nur 0,2 Punkten Unterschied. Auf dem dritten Platz steht momentan der TV Königshofen mit 164,7 Punkten. Auch hier ist Spannung bis zum Ende geboten, denn mit nur einem Zehntel Rückstand steht der SV Neunkirchen gemeinsam mit dem TSV Tauberbischofsheim 2 auf dem vierten Platz.

Am 13. Oktober findet der Rückkampf der Gauliga ebenfalls in Tauberbischofsheim in der Sporthalle am Wört statt. Hier werden dann alle Mannschaften nochmals ihr Bestes geben, um vielleicht noch das ein oder andere Ergebnis vom Vorkampf zu drehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018