Auf gute Nachbarschaft

Der Wartberg ist ein bunter Stadtteil – hier leben so viele Nationen Tür an Tür wie sonst an kaum einer anderen Stelle im Stadtgebiet. Trotz der räumlichen Nähe sind die Bewohner des Wartbergs aber oft weit voneinander entfernt.

Nachbarschaftliches Leben verpufft in der Anonymität der Hochhäuser. Dazu kommen starke Fluktuation und die Barriere und Missverständnisse, die andere Sprachen und Kulturen mit sich bringen. Zusammenleben ist da manchmal gar nicht so einfach – und das beginnt bereits im Kindergarten.

Umso wichtiger ist der Schritt, den nun die drei Partner machen, die zwar ein gleiche Sprache sprechen, aber auch unterschiedlicher nicht sein könnten.