Auf Herd liegendes Papier entzündet

Hofgarten.Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung führte am Samstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Wertheim-Hofgarten. Nachbarn aus der Straße „Am Bildacker“ hatten gegen 18.45 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, da sie Qualm und das Signal eines Rauchmelders wahrgenommen hatten. Wie sich zeigte, hatte sich auf dem Herd innerhalb der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus unbekannter Ursache Papier entzündet, das die Nachbarn aber schnell löschen konnten. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung vor Ort. Zwei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Es entstand kein Sachschaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.05.2019