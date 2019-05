Auf RDA präsent

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wird am Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. Juli, auf der RDA in Köln teilnehmen. Auf dieser Fachmesse des Internationalen Bustouristikverbandes werden wieder zahlreiche Reiseveranstalter erwartet. „Für dieses Ereignis haben wir entsprechende buchbare Gruppenpauschalen im Gepäck und sind zuversichtlich, dass wir auch die Busreiseveranstalter wieder von der Kultur, den Outdoor-Aktivitäten und dem kulinarischen Profil in unserer Landschaft überzeugen können“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig erwartungsfroh. Der Tourismusverband wird an beiden Tagen mit einem Informationsstand vertreten sein und auf die Vorzüge rund um Fahrradfahren, Wandern, Kultur, Kulinarik und Aktiv sowie Gesundheit in Bad Mergentheim hinweisen. Im Vorfeld wurden entsprechende Reisearrangements bei den Mitgliedsstädten und -gemeinden abgefragt. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019