Auf romantischer Strecke unterwegs zu Topzeiten

Nachdem die Elpersheimer Strecke auf dem Radweg um das Weikersheimer Schloss führte, erwartet die Läufer beim zweiten Durchgang am Samstag, 23. Juni, ab 15.30 Uhr in Assamstadt eine romantische Strecke auf angenehmen Waldwegen mit Start und Ziel im Waldstadion. Dabei ist eine knackige Steigung zu überwinden, die für die Sportler seinen Reiz hat. Alle Läufer in der Region sind also aufgerufen, auch beim 16. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup teilzunehmen. Die Voranmeldefrist läuft noch bis einschließlich heute, Mittwoch. Nachmeldungen sind selbstverständlich noch am Starttag möglich. Nähere Informationen sind auf der Homepage des TSV Assamstadt unter www.tsv-assamstadt.de erhältlich.

Am Samstag, 14. Juli, findet der 16. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg statt, der über den beliebten Stadtkurs führt. Die vierte Laufveranstaltung ist der achte Umpfertallauf in Unterschüpf am Weinfestwochenende vom 25. August mit neuer Streckenführung. Den Schluss der Veranstaltungsreihe bildet der 24. Niederstettener Herbstfestlauf am Samstag, 22. September. Im Anschluss an diesen Lauf findet die Preisübergabe statt.

Teilnahme wird belohnt

Die einfache Teilnahme, egal an welchem Wettbewerb, wird belohnt. Jeder Sportler, der an mindestens drei der fünf Volksläufe teilnimmt, erhält einen hochwertigen Rucksack als Belohnung.

Zusätzlich wird in diesem Jahr erstmals ein Tauberfranken-Pokal vergeben. Dabei werden die Platzierungen bei den Hauptläufen addiert. Der Läufer, der in der Summe von drei gewerteten Laufveranstaltungen die geringste Zahl aufweist, erhält den Pokal.

Wer an mehr als drei Läufen teilnimmt, kann eine oder zwei Wertungen streichen lassen. Beim Pfingstlauf in Elpersheim wurden der Halbmarathon und der 10 km-Lauf zur Wertung herangezogen. Demnach führen aktuell die vier Sieger in der Cup-Wertung.

Es wird im Übrigen jeweils ein Pokal für Frauen und Männer vergeben. Außerdem werden unter allen Dreifach-Startern Reisegutscheine verlost.

Auf der Internetseite der Laufgemeinschaft können unter www.laufgemeinschaft-tauberfranken.de im Übrigen alle wichtigen Informationen zum Teilnehmerfeld, Richtlinien und Sponsoren eingesehen werden.

