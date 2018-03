Auf schleichenden Verlust der Vielfalt aufmerksam machen

Anzeige

Wertheim.„Mit Gaumen und Herz die Vielfalt erhalten“ – unter diesem Motto veranstalten die Wertheimer Obst- und Gartenbauvereine Sachsenhausen und Nassig in Kooperation mit der Stadt Wertheim das „2. Wertheimer Saatgutfestival – Saatgut, Jungpflanzen und kulinarischer Genuss“.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 25. März, in der Main-Tauber-Halle statt. Beginn ist in diesem Jahr bereits um 11 Uhr, das Ende ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Die Ausrichter wollen mit der Veranstaltung auf den schleichenden Verlust der Sortenvielfalt im Kulturpflanzenbereich aufmerksam machen und durch den aktiven Verkauf und Tausch von Saatgut einen Kontrapunkt setzen.

Beim zweiten Saatgutfestival wird den Gästen eine bunte Vielfalt von Saaten verschiedener Kulturpflanzenarten und -sorten präsentiert und zum Kauf angeboten. Zum Erwerb und zum Tausch gibt es Saatgut von geschätzt 400 bis 500 verschiedenen Kulturpflanzensorten beziehungsweise -arten.