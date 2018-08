Auf Spurensuche in der Geschichte

Wertheim.Der Reisefilm im Roxy-Kino dreht sich um Mecklenburg-Vorpommern. Er ist am morgigen Sonntag um 16 Uhr, am Montag, 20. August, um 20.30 Uhr und am Mittwoch, 22. August, um 18.30 Uhr zu sehen.

In der Mecklenburgischen Schweiz thronen die 1000-jährigen Eichen von Ivenack neben herrschaftlich restaurierten Schlössern. Die Spuren der Geschichte zeigen sich auch in Güstrow, dem Tempelort Groß Raden und der Landeshauptstadt Schwerin mit ihrem märchenhaften Inselschloss.

Nach Norden geht es über Wismar zur Insel Poel und entlang der Küste über die Seebäder Kühlungsborn und Heiligendamm zur lebhaften Universitätsstadt Rostock. Weiter ostwärts liegen die verträumten Strände der Halbinsel Darß.

Die Hansestadt Stralsund ist das Tor nach Rügen, der größten deutschen Insel. Neben mondänen Seebädern wie Binz und Sellin locken hier die weltbekannten Kreidefelsen und die Leuchttürme von Kap Arkona. Weiter geht es zu den Inseln Hiddensee, Vilm und Usedom. Zurück im Binnenland laden Hügel und Seen zu ausgedehnten Rad- und Bootstouren ein. Vorbei an Neubrandenburg führt die Reise zur Seenplatte rund um die Müritz.

Erstaufführung, frei ohne Altersbeschränkung.

