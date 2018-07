Auf Weinen erfolgt oft Lachen

Anzeige

Anhand eigener Verlusterfahrungen erzählte er, was ihm in Zeiten schwerer Trauer geholfen hat. Dazu gehörten innere Bilder, Träume, Rituale und die Begleitung durch andere Menschen. Auch der Körper selbst hält Schutzmechanismen für die Zeit der Krise bereit. Es werden körpereigene „Opiate“ ausgeschüttet, um den Schmerz nicht zu jeder Zeit in voller Wucht zu spüren. „Trauer spielt sich zwischen Auseinandersetzung und Entspannung ab“, erklärte Onnasch. „Auf Weinen folgt sehr oft Lächeln oder sogar Lachen.“

Mit Hinweis auf die verschiedenen Bereiche im Gehirn erläuterte er, welche Gehirnareale durch eine Trauererfahrung aktiviert und welche blockiert werden. Da ein Verlust Stress auslöst, ist das Alarmsystem im Gehirn aktiviert. Trauernde sind häufig schreckhaft. Dagegen leidet die Konzentration. Akute Trauer kann sich auch dadurch äußern, dass man ständig seinen Schlüssel verlegt und sich nichts mehr merken kann.

Körperliche Reaktionen

Auch andere ganz körperliche Reaktionen konnte Klaus Onnasch in seiner jahrzehntelangen Begleitung Trauernder beobachten. So kann sich Trauer in Rückenschmerzen, einem Unwohlsein im Bauch und in schweren Beinen niederschlagen. Besonders berührend waren Onnaschs Erläuterungen dazu, wie sich durch die Trauer hindurch ein neuer Dialog mit dem oder der Verstorbenen entwickeln kann. Auch das ist in den „Spiegelneuronen“ begründet, durch die sich ein geliebter Verstorbener mitunter über Jahrzehnte in der eigenen Seelenlandschaft eingeprägt hat.

Klaus Onnasch, der diesen Vortrag am Geburtstag seiner verstorbenen Frau hielt, sagte, dass er seine Frau im Innern fragen könnte: „Wie findest du mich jetzt grade? Rede ich zu viel?“

Pfarrerin Dr. Verena Mätzke las dazu kurze Passagen aus Onnaschs Buch „Trauern mit Leib und Seele“, in denen Trauernde davon berichten, wie sie ihren Verstorbenen im Traum begegnen, für sie einen guten Ort finden und dadurch wieder neu ins Leben gehen können. evki

