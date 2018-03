Aufgabe gefühlvoll, aber cool bewältigt

Anzeige

Alle Coaches wollten ihn haben. Mühelos hat Julian Roth die nächste Runde bei „The Voice Kids“ erreicht. Jury und Publikum waren begeistert von dem 13-Jährigen.

Wertheim/Kreuzwertheim. Es war eine kurze Nacht für die Familie Roth in Kreuzwertheim. Obwohl man ja um das Ergebnis schon wusste, fieberte man gemeinsam mit beim Auftritt von Sohn Julian in der Castingshow „The Voice Kids“, deren dritte Folge am Sonntagabend auf dem Sender Sat 1 ausgestrahlt worden ist.

Da hieß es erst einmal Geduld bewahren, denn die Regie hatte den 13-jährigen in Kreuzwertheim lebenden Wertheimer ganz an den Schluss des dreistündigen Programms gesetzt. Das lange Warten hatte sich gelohnt, Julian „räumte ab“. Er überzeugte nicht nur die Coaches Mark Forster, Max Giesinger und Nena und Larissa Kerner, sondern auch das Publikum, das im stehend frenetisch applaudierte. Trotz oder weil das Lied, das Julian sang, so ganz anders war als alles, was man bisher in der Sendung zu hören bekommen hat. Dessen war sich der junge Sänger auch schon vorher ziemlich (selbst-) bewusst gewesen. „Ich bin sehr gespannt, wie die Coaches reagieren werden. Weil, das, was ich mache, kommt für sie eher unerwartet“, hatte er vor seinem Auftritt gesagt.