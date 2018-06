Aufgaben verlangten Nachwuchs alles ab

Anzeige

Wertheim.Die Karateabteilung des TV Wertheim zog ihre erste Gürtelprüfung für Kinder aufgrund des Kata Spezial in Tauberbischofsheim etwas später durch. Die Prüfung wurde in gewohnter Weise vom Cheftrainer der Abteilung, Schlatt, sechster Dan, selbst abgehalten und war erwartungsgemäß streng und fordernd. In der Prüfung wurde das ganze Spektrum mit den drei Säulen des Karate – die Kata, die Grundschule und der Kampf – geprüft. Am Ende bestanden vom Ryozanpaku, der Karateabteilung des TV-Wertheim, folgende Mitglieder: weiß-gelb für Ilias Ratter, Luisa Lauterwasser, Peter Stumpf und Tanush Krishnakumar. Weiß-orange erkämpften sich Roman Hill, Adrian Marsé, Sophie Gimpel, Florian Klein, Adrian Gillig, Paul Stumpf, Leonie Reimche, Lars Poschmann. In dieser Gruppe waren Leonie Reimche, Lars Poschmann die Besten. Den ersten vollfarben Gürtel in Gelb gab es für Dinoth Krishnakumar, Umesh Jeyaram und Ardit Ljajcaj. Zwar zeigte Ardit Ljajcaj die beste Gesamtleistung aller Prüflinge, aber auch alle anderen Kinder präsentierten sehr starke Leistungen und sind somit berechtigt, ihren neuen Gürtel zu tragen.

Für die Karateabteilung gilt es jetzt neue Anfänger und Wiedereinsteiger einzulernen. Infos dazu gibt es unter www.karate-tbb.de oder bei Schlatt, Telefon 09341/897635. sake