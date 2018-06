Auftakt zum Kunstsommer

Anzeige

Wertheim.Der Anfang wurde im Herbst 2017 gemacht und war vielversprechend. Jetzt folgt daraus ein ganzer Kunstsommer: Die Galerie Schöber zeigt in drei Ausstellungen von Juli bis September zeitgenössische Kunst auf der Wertheimer Burg. Den Auftakt bildet die Schau „Urban Moments“ mit Werken von Bernhard Reißfelder und Welf Schiefer.

In Kooperation mit der Stadt Wertheim hatte Galerist Axel Schöber erstmals im September/Oktober letzten Jahres zeitgenössischer Kunst im Neuen Archiv der Burg gezeigt. Die Erfahrungen waren gut. „Die historischen Räumlichkeiten mit wunderbarem Mainblick und die Ausstellung fanden ein großes Publikumsinteresse – sowohl bei den Touristen als auch bei den Einheimischen“, so Axel Schöber. Deshalb sei die Entscheidung, dort weitere Kunstausstellungen mit Werken von bekannten Künstlern/innen aus Deutschland folgen zu lassen, leicht gefallen.

Der Kunstsommer 2018 auf der Wertheimer Burg beginnt mit der Schau „Urban Moments“ vom 1. bis 26. Juli. In dieser Ausstellung treffen zwei Generationen von Künstlern aufeinander. Bernhard Reißfelder, 1946 in Balzfeld/Heidelberg geboren, und Welf Schiefer, 1980 in Leer/Ostfriesland geboren, haben beide eine akademische Ausbildung im Bereich der Bildenden Kunst. Unterschiedlich allerdings sind ihre Wege und ihre Arbeitsschwerpunkte. Der Bildhauer Reißfelder war fast 40 Jahre als Kunsterzieher tätig, während der Druckgrafiker Schiefer sehr früh zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen erhielt und sofort als freischaffender Künstler startete. Beiden gemein ist der genaue Blick auf den Menschen – insbesondere auf den in großen Städten lebenden Menschen.