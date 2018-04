Aufträge für verschiedene Gewerke erteilt

Anzeige

Külsheim.Die Erweiterung der Pater-Alois-Grimm-Schule läuft auf vollen Touren. Damit der Innenausbau am neuen Schulanbau vorangehen können, vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag die Gewerke mit einer Gesamtsumme von zirka 200 000 Euro allesamt einstimmig. Irene Trabold vom Bauamt erläuterte die Arbeiten.

Ausgeschrieben waren alle Anstricharbeiten an Decken und Wänden des Anbaus sowie im Treppenhaus, ebenso Verputzer- und Anstricharbeiten in der Sporthalle. Der günstigste Bieter schlug aus ökologischen Gesichtspunkten die Verwendung einer Silikatfarbe vor, was Mehrkosten von rund 3286 Euro bedeutet. Damit beläuft sich das Angebot der Firma Berberich GbR (Uissigheim) auf brutto 25 042 Euro.

Wie Trabold sagte, sind für die Malerarbeiten rund 17 300 Euro eingeplant. Die Vergabesumme sei im Rahmen der Gesamtmaßnahme finanziert. Jürgen Goldschmitt lobte den Vorschlag des Handwerkers und meinte, hier hätte der Architekt besser beraten können.