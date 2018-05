Aus dem Schandfleck wird nun ein Kleinod

Anzeige

Viele Interessierte nutzten beim Tag der Städtebauförderung die Möglichkeit, sich von der Baumaßnahme in der Vaitsgasse ein Bild zu machen.

Wertheim. Obwohl an prominenter Stelle, direkt am Zugang zur Altstadt, gelegen, fristete das Haus Vaitsgasse 7 über lange Zeit ein Schattendasein, war sogar als „Schandfleck“ verschrien. Seit gut zehn Jahren lebt niemand mehr darin. Doch diese dunkle Periode in der langen Geschichte des auf 1683 datierten Gebäudes geht zu Ende. In ein paar Monaten sollen wieder Menschen in die vier Wohnungen einziehen (wir berichteten).

Ende des Jahres bezugsfertig

„Bis Ende des Jahres hoffen wir, fertig zu werden“, gaben Edgar Beuchert, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) Wertheim, Prokurist Achim Kempf und Architekt Thomas Hemmerich unisono als Ziel der seit gut eineinhalb Jahren laufenden Sanierungsarbeiten aus. Die drei Experten standen am Samstag als Ansprechpartner für die überraschend zahlreichen Interessierten zur Verfügung, die die Gelegenheiten nutzten, anlässlich des Tages der Städtebauförderung einmal einen Blick auf den gerade begonnenen Innenausbau zu werfen. Nicht nur hier, auch bei den Arbeiten außen am Haus, waren in den vergangenen Monaten so manche Hindernisse zu überwinden und nicht zuletzt Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Auch wenn das Gebäude jetzt schon seit längerem eingerüstet und teilweise von einer grünen Plane verdeckt dasteht, so ist die wichtigste äußerliche Veränderung doch deutlich sichtbar. Der von so vielen als hässlich empfundene kastenartige Aufbau mit seinem Flachdach ist verschwunden und durch einen neuen Giebel mit Satteldach ersetzt worden.