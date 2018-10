Aus Provisorium wird feste Installation

Wertheim.Seit Anfang Mai ist der zweispurige Straßenabschnitt der L 508 aus Wertheim-Stadt kommend Richtung Wartberg auf eine Fahrbahn reduziert.

Die früheren Rechtsabbiegespuren sind durch Leitschwellen abgetrennt. Dieses Provisorium wird nun entfernt. An die Stelle der Schwellen tritt eine Neumarkierung der Fahrbahn. Die einspurige Verkehrsführung bleibt.

Der Abbau der Schwellen ist für Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Oktober, geplant. Die neue Fahrbahnmarkierung wird dann nächste Woche aufgebracht.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Einmündung Wartbergweg und der Einfahrt in den Stadtteil Reinhardshof.

Die Arbeiten im Auftrag des Kreisstraßenbauamts finden bei laufendem Verkehr statt. Alle Verkehrsteilnehmer werden deshalb um erhöhte Vorsicht gebeten.

Die neue Verkehrsführung war über mehrere Monate zur Entschärfung der unfallträchtigen Strecke erprobt worden.

Die Expertenrunde

Anfang Juli hatte eine Expertenrunde die installierte Versuchsphase ausgewertet und empfohlen, die neue Verkehrsführung dauerhaft zu installieren.

In den neuen Markierungsplänen sind auch Anregungen aus der Expertenrunde aufgegriffen. So werden zum Beispiel die Einfahrten in Richtung der beiden Stadtteile Wartberg und Reinhardshof geringfügig verlängert. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018