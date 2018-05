Aus Provisorium wird wohl eine dauerhafte Lösung

Anzeige

Wartberg.Seit knapp sechs Wochen geht es für den Verkehr in der Straße „Am Wartberg“ nur noch in eine Richtung. Die Gemeindestraße ist am 13. April zur Einbahnstraße umfunktioniert worden – zunächst probeweise. Bis Ende Juli soll diese Testphase dauern. „Wir haben keine negativen Rückmeldungen“, stellt im FN-Gespräch Frank Hofmann vom Ordnungsamt der Stadt Wertheim in einem Zwischenfazit fest. Aus der provisorischen Lösung wird dann aller Voraussicht nach eine dauerhafte.

„Hoher Parkdruck“

Die Einführung der Einbahnstraße hatte die Stadtverwaltung als zuständige Straßenverkehrsbehörde in Absprache mit dem Stadtteilbeirat Wartberg beschlossen. Der Grund für die Einführung: Vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden wurde der Platz eng. Durch die geparkten Fahrzeuge wurde der Gegenverkehr behindert.

„Es herrschte dort ein hoher Parkdruck“, erklärt Hofmann, „den es vor einigen Jahren so nicht gab“. Eine relativ enge Straße, viele Wohnungen und deutlich mehr Fahrzeuge, die unterwegs sind, hatten zu der angespannten Situation geführt. „Der Verkehr hat zugenommen“, stellt der Abteilungsleiter fest.